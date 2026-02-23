La Spagna impone un tetto ai prezzi degli hotel nelle aree colpite dalla tempesta Leonardo: la rivolta del settore

L’idea del Governo spagnolo di imporre un tetto ai prezzi per gli hotel in alcuni comuni dell’Andalusia e dell’Estremadura colpiti dalla tempesta Leonardo non ha incontrato il favore del settore.

L’ultima voce ad alzarsi è stata quella dell’Aehm, l’associazione delle imprese alberghiere di Madrid.

Come riporta preferente.com, l’intento del provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri era “impedire aumenti di prezzo ingiustificati e garantire un accesso equo a beni e servizi essenziali”.

L’associazione degli albergatori ha ricordato al governo centrale che gli hotel “hanno ripetutamente dimostrato il loro impegno sociale nelle emergenze, collaborando con le autorità e mettendo a disposizione risorse, strutture e personale per assistere le persone colpite”.

E, ha aggiunto, “un tetto massimo generalizzato di prezzo non riflette il comportamento effettivo del settore e potrebbe distorcere la percezione pubblica”.