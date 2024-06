La Spagna parla alla Gen Z con un podcast su otto regioni

Si chiama ‘Come ti suona la Spagna?’ ed è rivolto soprattutto alla Gen Z il fictional podcast realizzato dall’Ente Spagnolo del Turismo, in collaborazione con Podcastory.

“La sfida, per noi, è stata quella di rendere accattivante una narrazione audio di scoperta e informazione relativa al territorio spagnolo - ha commentato Francesca Silvia Loiacono, Head of content e Managing partner di Podcastory -. Ai nostri autori abbiamo chiesto di utilizzare un linguaggio giovane e informale, alternando dialoghi accattivanti a parti più istituzionali in cui fornire informazioni approfondite e ‘tips’ legate alle regioni oggetto di serie. Una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo, che si intreccia con la sfida affrontata dai nostri protagonisti, puntata dopo puntata, sotto forma di challenge. Il risultato è un podcast dinamico, vivace, mai noioso”.

Le due voci narranti sono quelle di Francesca e Alex, due giovani che partono alla scoperta di otto regioni del Paese, una per episodio, a partire dalle Asturie, seguite da Aragona e Almeria. Il viaggio di Francesca e Alex prosegue poi alla volta delle Baleari, alla scoperta di Minorca, per poi spostarsi in Cantabria, conosciuta per i numerosi borghi medievali e per le Grotte di Altamira. Ultime tappe sono Lanzarote, Navarra e Murcia.

Il lancio della serie podcast ‘Come ti suona la Spagna?’ è supportato da un’attività social di promozione sui canali di Podcastory e dell’Ente Spagnolo del Turismo.