La Spagna viaggia spedita verso i 100 milioni di turisti nel 2025. A fornire le cifre è Joan Molas presidente di Mesa del turismo, l’associazione che raccoglie i principali tour operator iberici.

“I primi 4 mesi del 2025 sono andati benissimo, con una crescita rispetto lo scorso anno del 6%. Se le cose continuano così, senza che accada nulla di anomalo, l'anno potrebbe chiudersi con 98-99 milioni di turisti internazionali”. La Pasqua intanto ha registrato un aumento dell'1,2% per il turismo nazionale e del 4,5% per quello internazionale.

I mercati di riferimento

Tra i bacini principali continuano a primeggiare gli inglesi, seguiti tedeschi, francesi e italiani. Le prenotazioni di maggio e giugno vedono invece una rincorsa dei paesi dell'Europa orientale come Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, dei paesi asiatici come Cina, Giappone e Corea e latinoamericani come Messico e Colombia.

“Dobbiamo far sì che gli aumenti maggiori si verifichino durante i mesi di bassa stagione, come sta accadendo attualmente, ma soprattutto che si redistribuiscano più uniformemente sul territorio nazionale”, ha aggiunto Molas. Lo scorso anno, infatti, il 90% dei turisti si è distribuito tra sole sei regioni, che hanno rappresentato il 92% dei 126 miliardi di euro di spesa turistica, mentre le restanti 11 regioni hanno registrato 9,2 milioni di visitatori.

Roberto Saoncella