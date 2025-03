Chiuso un 2024 di crescita, con un +11,6% di turisti italiani in arrivo per 3 milioni 337mila 695 presenze e 394 milioni 599mila euro di spesa, Malta guarda al 2025 con ottimismo, anche grazie all’alto numero di collegamenti disponibili quest’anno. Sono infatti 6 le compagnie che opereranno sull’isola da 22 aeroporti italiani nell’estate, cosa che fa prevedere un ulteriore aumento dei flussi.

“La strategia è quella di diversificare per ampliare l’offerta – spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia –. L’ente continua a percorrere la strada della promozione di località nuove, meno note, fuori dai soliti circuiti turistici, col doppio effetto di sgravare le pressioni dovuti agli arrivi massicci verso le solite località e di promuovere l’economia di nuove realtà locali. Inoltre, ci stiamo concentrando su nuove nicchie: ad esempio per il 2025, anno giubilare, stiamo dando grande rilevanza al turismo religioso. Questo si lega alla filosofia di promuovere la destinazione come una meta in cui riuscire a coltivare il benessere in generale, sia fisico che mentale”.

Il legame con le agenzie

Sul versante del trade, MTA sta dedicando molta attenzione al rafforzamento dei rapporti con i network di agenzie di viaggi anche nell’ottica di collaborare per l’organizzazione delle convention nell’arcipelago di quelli che sono al momento tra i maggiori player turistici. L’ente naturalmente continua nelle sue azioni di formazione, organizzazione eventi e workshop per gli operatori e gli agenti, sempre lavorando a nuove opportunità di co-marketing.

Anche i segmenti più tradizionali offrono spunti nuovi con un successo determinato dall’alto numero di repeater. Ne è un esempio il tradizionale settore dei corsi di lingua: in evidenza le scuole di lingua per adulti che sono la punta di diamante nell’offerta formativa maltese e che insieme alle proposte didattiche mettono a disposizione degli studenti, sia soli, sia accompagnati, l’opportunità di seguire attività extra per socializzare anche con i locali e quindi praticare con facilità la lingua. Di eccellenza la proposta dei corsi di Business English rivolti ad ogni tipo di professionisti: un prodotto che facilmente viene affiancato da un’ampia serie di servizi tailor made garantendo soggiorni di alto livello in cui si sovrappone la vacanza formativa a quella luxury.