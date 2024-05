La Svizzera è ‘+’: il Paese cambia immagine

La Svizzera è ‘+’. Dopo 30 anni contraddistinti dall’effigie del ‘fiore dorato’, il rebranding del Paese elvetico inaugura una stagione nel segno della triplice eccellenza nell’offerta natura, ospitalità e affidabilità.

“Al posto della ’t’ di Switzerland - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo - nel logo ufficiale appare ora una croce che rimanda alla bandiera nazionale, ma anche a quel ‘più’ che la nostra destinazione riesce a garantire in ogni ambito del turismo. In primis, nel numero dei pernottamenti italiani dei primi tre mesi dell’anno: +5,4% (rispetto ai circa 887mila registrati nel 2023, sesto mercato assoluto) e +8,3% di arrivi. La nostra strategia di destagionalizzazione, ispirata a una maggior sostenibilità, sta dunque funzionando”.

Grazie alla nuova Promo 2x1 Spring EC lanciata da Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia, la prossima estate sarà possibile viaggiare in treno pagando un solo biglietto per due persone da Milano verso le principali città elvetiche, così come su località di montagna: per Tourism Monitor Switzerland, oltre il 40% dei visitatori dei centri urbani elvetici ha inoltre un’età fra i 26 e i 40, mentre il 30% viaggia con bambini al seguito perché considera la Svizzera destinazione family friendly ideale.