Una destinazione che continua ad attirare l’interesse degli italiani, ma che deve ancora fare i conti con un rincaro eccessivo dei prezzi. La Thailandia dei tour operator registra un trend positivo, ma le criticità permangono.

“II nostro target - sottolinea Filippo Tura, direttore Vendite di Mosaico Tour Operator - è sempre stato medio-alto e il discorso delle tariffe condiziona, ma non troppo, i turisti altospendenti o le coppie che scelgono la Thailandia per i viaggi di nozze. È anche vero che molte persone hanno budget limitati, che li portano a cambiare destinazione. Ma il nostro andamento per l’estate è positivo e, aspettando Thai, abbiamo comunque trovato buone collaborazioni con altri vettori quali Emirates, Qatar e Singapore Airlines”.

Per Tura gli aspetti vincenti di Mosaico sono il personale residente del t.o. che permette ai clienti di affrontare la destinazione con più serenità e la promozione assicurativa fatta in fase di prenotazione, che aiuta le adv a fare molte più conferme.

‘Un ostacolo grandissimo’

“L’aumento delle tariffe aeree - spiega Marco Borghesi, titolare di TiBi World - è un ostacolo grandissimo e, dopo la pandemia, assai sentito. Magari i tour operator più grandi in qualche modo riescono a ovviare al problema, mentre i medio-piccoli faticano. Confidiamo - aggiunge - che il ritorno del volo diretto Milano-Bangkok di Thai Airways a partire da luglio aiuti a livellare i prezzi. E speriamo in notizie positive anche per i voli diretti da Roma”.

Sul fronte del prodotto, l’operatore ambisce a far conoscere gli aspetti più inediti della destinazione: “Oltre ai tour culturali - spiega Borghesi - stiamo spingendo l’approccio naturalistico-esperienziale con trekking ed escursioni, proponiamo tour in treno da Bangkok verso Sud e viaggi in bici. E cerchiamo di avvicinarci sempre più a comunità locali supportandole”.

Sull’andamento della destinazione è un po’ più critico Andrea Mele, ceo di Mappamondo, che lamenta una certa fatica per questa estate dovuta sempre al caro prezzi, che riguarda anche i voli interni.