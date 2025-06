La Thailandia per immagini: a Roma l’evento dedicato al Paese

“Con questa mostra vogliamo celebrare la straordinaria ricchezza di sfumature che la Thailandia è in grado di offrire, lontano dai cliché e vicina alle persone”. Presenta così Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese in Italia, l’evento ‘Thailandia: emozioni d’Oriente’ che si terrà il prossimo 12 giugno a Villa Lazzaroni a Roma.

Si tratta di una mostra fotografica promossa dall’Ente e curata nell’ambito del contest nazionale “Thailandia: il Paese del sorriso in foto”, organizzato in collaborazione con TiBiWorld Tour Operator e Viaggio Fotografico. “Gli scatti compongono un racconto visivo coinvolgente, capace di andare oltre l’immaginario turistico per restituire emozioni autentiche, momenti di vita quotidiana, paesaggi spirituali e sorrisi indimenticabili”, si legge in una nota.

La mostra esporrà una selezione delle fotografie contenute nel progetto editoriale con opere di: Anna Bondavalli Ward, Dario Mamerti, Francesco Dolfi, Laura Pierangeli, Roberta Vitali, Roberto Gabriele, Roberto Manfredi, Rosalba Palazzotto, Rosario D'Amelio.