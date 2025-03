Nel 2024, la Thailandia ha accolto 35,54 milioni di visitatori internazionali, e guarda al 2025 con l’obiettivo di superare i 39 milioni di visitatori raggiunti nel 2019 e arrivare a quota 40 milioni.

Un obiettivo per il quale l'Autorità per il Turismo della Thailandia (TAT) ha lanciato la nuova strategia promozionale Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025.

La strategia si basa sulla promozione e l’offerta di cinque categorie: gastronomia, sport tradizionale Muay Thai, moda e prodotti locali, nuove destinazioni e festival. Il piano prevede un calendario ricco di festival, nuovi eventi e numerose attività, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla diversificazione dell'offerta turistica.