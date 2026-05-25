La Turchia spinge sul Mice: la strategia fa leva su geopolitica e ospitalità esperienziale

La Türkiye spinge sul congressuale. Con una strategia che intreccia geopolitica, turismo business e ospitalità esperienziale, il Paese punta a rafforzare il suo posizionamento nel Mice, forte dei risultati raggiunti lo scroso anno.

Secondo i dati Icca 2025, infatti, İstanbul ha registrato un incremento del 10% nel numero di congressi internazionali ospitati rispetto all’anno precedente, mentre la Turchia nel complesso ha registrato una crescita del 16%, confermando la sua solidità nel segmento.

Sull’onda di queste performance il Paese si appresta a rafforzare ulteriormente il suo ruolo con due importanti appuntamenti geopolitici: il Summit Nato, in programma il 7 e 8 luglio ad Ankara, e la COP31 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prevista ad Antalya dal 9 al 20 novembre.

In questo contesto, il Paese continua a investire in connettività internazionale, infrastrutture congressuali e ospitalità, con una strategia sempre più orientata all’integrazione tra business travel ed esperienze leisure. Un approccio che contribuisce a rafforzare la competitività della destinazione nel mercato globale del turismo congressuale e incentive.

Le destinazioni

Sul piano delle destinazioni, cuore della strategia Mice turca resta İstanbul, grazie alla connettività garantita dai due hub internazionali İGA İstanbul Airport e Sabiha Gökçen Airport. Nel 2026 la città ospiterà inoltre due importanti congressi medici internazionali, previsti rispettivamente a giugno e settembre, che porteranno complessivamente circa 13.500 partecipanti internazionali.

Insieme a Istanbul, Antalya continua a crescere nel segmento bleisure e nei grandi eventi internazionali; mentre Bodrum si sta consolidando nel segmento luxury incentive grazie a resort di alta gamma, blue cruise e collegamenti diretti con le principali città europee. Punta, invece, sul connubio tra lifestyle mediterraneo, infrastrutture moderne ed esperienze enogastronomiche Izmir, mentre la Cappadocia si posiziona nel mercato boutique incentive e corporate retreat grazie ai suoi paesaggi iconici, agli hotel-grotta e ai voli in mongolfiera.