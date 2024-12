La Vallonia cattura il target dei giovani

La Vallonia conquista anche il mercato degli young traveler. Con 2,75 milioni di visitatori accolti fra gennaio e agosto 2024, in base agli ultimi rilevamenti di Statbel, la regione francofona del Belgio vede crescere con sorprendente continuità il target dei viaggiatori d’età compresa fra i 18 e i 26 anni, grazie alla perfetta combinazione di risorse culturali e naturali a breve distanza, aree camping e caravan facilmente accessibili, unite alla capacità di raccontare senza filtri le contraddizioni dell’Europa contemporanea.

“Quest’anno l’Italia ha contribuito in doppia cifra alla crescita degli arrivi - osserva Silvia Lenzi, italian market manager di VisitWallonia - ben superiori ai 3,9 milioni di visitatori internazionali e agli 82mila 600 italiani registrati nel 2023, risultati ormai oltre il pre-pandemia. L’ampia disponibilità di riserve naturali e di circuiti lenti percorribili in bicicletta (ora anche per visitatori non vedenti) rappresentano spesso i primi motivi di richiamo per un pubblico fortemente orientato alla vacanza sostenibile, lasciando però poi spazio a una conoscenza sempre più articolata e complessa della destinazione”.

Fra le esperienze di maggior richiamo della stagione 2024/2025 spiccano le passeggiate per ascoltare il bramito del cervo nella Forêt di Saint-Hubert (provincia di Lussemburgo), premessa per i safari dedicati ai ‘Big 5 europei’ nell’area delle Grotte di Han, alla meditazione durante il foliage nelle Ardenne, per arrivare alla visita del Museo della Battaglia delle Ardenne.