Lagoa Azul: stop al turismo per i ‘Caraibi brasiliani’

Lagoa Azul chiude le porte ai turisti. Il provvedimento è stato ordinato dal Tribunale federale di Alagos, di fatto ritirando un decreto comunale che nel 2022 aveva consentito le visite a quelli che sono definiti come i ‘Caraibi brasiliani’.

Per i giudici, infatti, il provvedimento che permetteva le escursioni viola gli standard ambientali federali, dal momento che i flussi turistici metterebbero a rischio la biodiversità e, come riporta ansa.it, in particolare le barriere coralline.

Il provvedimento contestato consentiva le visite di un massimo di 3 catamarani e 40 motoscafi, oltre a servizi di immersioni e fotografia.