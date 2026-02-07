Le agenzie inglesi chiedono all’Ue una comunicazione unitaria sull’Ees

Abta, l’associazione britannica delle agenzie di viaggi, ha chiesto all’Unione europea alcuni interventi per evitare i problemi che si stanno creando alle frontiere con l’Ees, il sistema di ingresso e uscita in Europa per i cittadini non Ue.

Il ceo dell’associazione Mark Tanzer, come riporta travelmole.com, ha richiesto una comunicazione coordinata in tutta l’Eurozona, in modo che viaggiatori e personale di frontiera dispongano di tutte le informazioni necessarie per le operazioni. L’obiettivo è quello di sveltire le code negli aeroporti.

“Con l’espansione dell’implementazione e l’avvicinarsi dei periodi di punta - ha affermato inoltre Tanzer -, esortiamo le autorità di frontiera a pianificare i periodi di maggiore affluenza e a utilizzare le misure di emergenza disponibili. È fondamentale che la Commissione monitori attentamente la situazione durante l’implementazione e anche oltre”.