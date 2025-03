Le agenzie italiane alla Aussie Convention

Decine di agenti di viaggio Aussie Specialist hanno partecipato a una tre giorni di formazione, networking, team building a Salsomaggiore Terme. Si è infatti appena conclusa l’edizione 2025 della Aussie Convention, l’appuntamento annuale organizzato da Tourism Australia in collaborazione con gli Stati e Territori australiani Northern Territory, South Australia, Queensland, Victoria e Western Australia.

All’appuntamento di Salsomaggiore (dal 14 al 16 marzo) hanno preso parte anche i rappresentanti di numerosi prodotti australiani, tra cui Great Southern Touring Route, Lizard Island, Journey Beyond, Sealink, Dirk Hartog Island, Voyages, Hamilton Island, Thl, nonché le compagnie aeree Qantas e Cathay Pacific.



“Quello dell’Aussie Convention è sempre uno dei momenti più attesi nel nostro calendario di attività annuali - ha dichiarato Eva Seller, regional manager di Tourism Australia -. L'evento è ormai diventato un appuntamento fisso con gli Aussie Specialist di tutta Italia, una vera e propria famiglia con cui ci ritroviamo ogni anno per condividere la passione comune per le meraviglie dell’Australia. In questa occasione, ci dedichiamo a importanti aggiornamenti e spunti essenziali per proporre itinerari autentici, accogliendo i nuovi membri della nostra famiglia in continua crescita e ci assicurandoci che abbiano tutti gli strumenti necessari per proporre la destinazione sul mercato”.