Le Bahamas a TTG Travel Experience: la strategia di promozione

Il mercato italiano continua a confermare il proprio interesse per le Bahamas, in un contesto nel quale la destinazione rafforza la propria strategia di promozione attraverso un programma articolato di attività rivolte al trade e al consumatore finale.

È in quest’ottica che il Ministero del turismo di Bahamas partecipa a TTG Travel Experience 2026, forte dei risultati del Paese sul mercato tricolore. A luglio 2026, infatti, gli arrivi dall'Italia alle Bahamas hanno registrato +10% rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando il ruolo del mercato italiano tra quelli di interesse strategico per la destinazione: l’Italia si conferma anche quest’anno secondo mercato più importante dopo la Francia, nell’Europa Continentale.

A sostenere l'accessibilità della destinazione contribuisce anche la connettività aerea. ITA Airways collega tutti i giorni Roma a Miami dove si crea un'opzione di collegamento verso Nassau. Una maggiore accessibilità rappresenta un elemento centrale per accompagnare la crescita della domanda e facilitare la scelta delle Bahamas da parte dei viaggiatori.

Parallelamente alla connettività, il Ministero del turismo di Bahamas sta sviluppando un piano di attività che punta a rafforzare la conoscenza della destinazione presso gli operatori e a creare nuove opportunità di vendita. In quest'ottica si inserisce la campagna marketing in corso di realizzazione con Yanolja Go Global, piattaforma globale di distribuzione turistica B2B che mette in connessione hotel, agenzie di viaggi e tour operator, attraverso la quale Bahamas rafforza la propria presenza all’interno del network professionale e consolida il dialogo con gli operatori del settore.

Particolare attenzione è inoltre dedicata al segmento wedding e viaggi di nozze, uno dei comparti nei quali le Bahamas possono esprimere una forte capacità attrattiva grazie all'offerta di isole, resort ed esperienze dedicate alle coppie. Da qui, nascono una serie di collaborazioni con gli operatori, fra i quali Sandals Resorts, Oltremare Caleidoscopio, Going, lastminute.com ed eDreams.

È inoltre prevista una nuova campagna online europea, attiva fino a maggio 2027, che combinerà tactical display e social media con Turisanda, parte di Alpitour World.