Le Canarie vogliono una ‘Binter del mare’

Come Binter, ma via mare. Le Canarie stanno studiando di rendere Naviera Armas una replica della compagnia aerea. Il Governo starebbe infatti valutando la possibilità di acquisire alcune quote della compagnia di navigazione che attualmente è di proprietà di alcuni fondi di investimento, tra cui JP Morgan.

Come riporta preferente.com l’esecutivo regionale considera “Armas un’azienda strategica per le Canarie nel trasporto di merci tra le isole e la penisola”. Sfruttando anche il fatto che l’interesse dei fondi alla vendita risale ormai a un anno fa; le trattative con Balearia, che stava valutando l’acquisto, non sono poi andate a buon fine.