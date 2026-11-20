Le Fiandre continuano a puntare sull’arte, ma dai maestri fiamminghi si spostano sulla contemporaneità. Sarà infatti questo il filo conduttore della stagione 2027 della regione nord europea.
Un percorso in parte iniziato lo scorso anno e che ora trova il suo compimento in una serie di triennali di arte contemporanea che, dalla pittura alla architettura, animeranno la vita culturale di diverse località.
Per i più fedeli alla tradizione, comunque, da non perdere le celebrazioni e le esposizioni in programma ad Anversa, per i 450 anni dalla nascita di Rubens.
Roberto Saoncella