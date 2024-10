Le grandi ambizioni della Malesia: record di arrivi dall’Italia

Un totale di 27,3 milioni di arrivi nel 2024, che entro il 2026 dovrebbero toccare la quota di 35,6 milioni. Sono questi gli ambiziosi obiettivi della Malesia, che torna in forze sul mercato italiano, sulla scia di un primo bilancio incoraggiante per quest’anno.

Gli arrivi turistici dal nostro Paese da gennaio a giugno 2024 hanno superato i livelli pre-pandemia, mostrando una crescita dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nei primi sei mesi dell’anno la Malesia ha accolto 24.561 visitatori dall’Italia, segnando un aumento del 52,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ci classifichiamo ora come il quinto mercato europeo più grande per il turismo malese, con giugno 2024 che ha stabilito un record di 3.780 arrivi italiani, il numero più alto mai registrato per quel mese.

Per crescere ancora sul mercato italiano, Tourism Malaysia ha portato la sua offerta in fiera. “La nostra partecipazione all’evento gioca un ruolo cruciale nel mettere in mostra l’evoluzione del settore turistico della Malesia - sostiene Datuk Manoharan Periasamy, direttore generale di Tourism Malaysia -. Con l’Italia che si classifica tra i primi cinque mercati europei siamo fiduciosi che il Paese attirerà ancora più turisti italiani nei prossimi anni”.