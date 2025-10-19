Le partite di Champions League valgono 5 milioni di spesa turistica diretta per ogni città ospite

Una media di 5,1 milioni di euro di spesa turistica diretta: questo l’incasso legato al travel per ogni città che ospiterà una partita di Champions League. Questa la cifra elaborata da Mabrian in uno studio presentato al World Football Summit di Madrid.

In collaborazione con The Data Appeal Company (Almawave Group), Mabrian ha valutato l’impatto turistico previsto di sei partite di alto profilo che si svolgeranno in Spagna, Italia e Germania nei prossimi mesi. Lo studio si concentra sulla spesa turistica direttamente collegata ai viaggi per gli eventi, inclusi alloggio, cibo e bevande e trasporti.

Come riporta traveldailynews.com, In tutte le città, la spesa per cibo e bevande rappresenta la quota maggiore dell’impatto economico (51%), seguita da alloggio (27%) e trasporti (22%).

Secondo le stime Milano incasserà di più grazie all’elevata affluenza allo stadio e ai livelli di spesa, mentre Dortmund mostra l’impatto previsto più basso tra le città oggetto dello studio, comunque superiore ai 4 milioni di euro.