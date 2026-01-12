Liechtenstein, la meta emergente: exploit di arrivi italiani

Gli italiani hanno scoperto la destinazione ideale a prova di overtourism: il Liechtenstein. Alle spalle dei soli turisti cechi, la scorsa estate i 1.385 pernottamenti tricolore hanno fanno segnare un tasso di crescita record dell’87,5% sulla stagione 2024, confermando un trend sorprendente anche nei recenti mesi invernali.

Merito del nuovo Welcome Adventure Pass, lanciato a giugno da Liechtenstein Marketing per contrastare gli effetti del rafforzamento del franco svizzero sull’euro (-0,8% dei pernottamenti internazionali estivi e arrivi in calo da 57.413 a 56,943 visitatori): chi trascorre almeno una notte nel Principato ottiene gratuitamente la guest card, che garantisce libera circolazione su tutti i mezzi pubblici e il 20% di sconto sulle principali esperienze turistiche, con possibilità di estendere i benefit per tre giorni anche in caso di semplice transito. La destinazione può infatti essere visitata comodamente in 72 ore, accendendo sia alle sue top class wineries che all’ambitissimo PostalMuseum di Vaduz.