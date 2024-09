Dalle Canarie alla Grecia, dalla Scozia alla Danimarca, ma anche l’Italia e la Francia. Sono 10 le destinazioni che d’autunno spesso sono più attraenti che in piena estate secondo Lonely Planet, e sono tutte ispirazioni di viaggio.

Si parte dalla Borgogna, una terra ricca di storia, famosa nel mondo anche per le colline che custodiscono un rinomato patrimonio vinicolo. Temperature ancora miti e giornate ancora lunghe fino ad ottobre consentono di esplorare la Lettonia, in particolare il Parco Nazionale del Gauja.

Per chi non vuole rinunciare al mare, Tenerife è l'unico posto in Europa in cui si può ancora programmare una vacanza in spiaggia in autunno: anche a novembre le temperature sono spesso intorno ai 24 gradi. Mare, anche se meno caldo, anche a Malta, dove in autunno è piacevole scoprire la cultura e la cucina. E infine, ancora mare nelle isole greche, in particolare nel Dodecaneso, dove il clima è ancora per lo più caldo e asciutto, il mare ha una temperatura gradevole e la folla dei turisti si è ridotta, permettendo di godere al meglio di alcune mete culturali come Rodi senza rinunciare alla spiaggia.

Per chi non teme il freddo, le Highlands scozzesi sono una delle destinazioni più gratificanti in autunno. Non solo si può ammirare il paesaggio durante le escursioni, ma con un po' di fortuna anche i molti animali che popolano questa regione.

Ancora freddo in Montenegro, che solitamente è associato al divertimento in spiaggia e invece Lonely Planet consiglia d’autunno per scoprirne le montagne.

Passando alle città, la capitale danese Copenaghen, nota come metropoli del design e capitale del food, è bella da esplorare soprattutto in autunno quando non c’è più la massa di turisti. Anche Siviglia, capoluogo della provincia dell'Andalusia, da settembre in poi offre temperature più miti nelle stradine strette dei Barrios.

Infine l’Italia. La destinazione consigliata da Lonely Planet per l’autunno è l’Umbria, paradiso autunnale rurale per i buongustai.