Los Angeles, Visit California ai turisti: “Tornate, la città è pronta ad accogliervi”

“Los Angeles è sempre stata un faro per il mondo, un luogo dove nascono i sogni e si raccontano storie, dal grande schermo ai suoi luoghi simbolo. Ora questa città resiliente ha bisogno del vostro aiuto per scrivere la sua storia di ripresa. Uno dei modi migliori per supportare Los Angeles è pianificarvi un viaggio”.

Queste le parole con cui Caroline Beteta, president e ceo di Visit California, chiama a raccolta tutti i potenziali turisti per convincerli a programmare un viaggio in città. “Le comunità e le attività colpite - aggiunge - hanno bisogno del turismo per continuare a operare e sostenere i tanti residenti, le cui vite e mezzi di sostentamento sono stati colpiti. Fortunatamente, oltre il 98% della contea di Los Angeles non è stata interessata dagli incendi. La città, insieme ai suoi iconici luoghi e alle sue esperienze - dalla scritta di Hollywood a Universal Studios Hollywood, dal molo di Santa Monica al Griffith Observatory e molti altri - rimane intatta e accessibile ai visitatori di tutto il mondo. Los Angeles dipende dalla sua fiorente economia turistica. Pianificare un viaggio e aiutare le attività locali e i residenti è importante, oggi più che mai”.

Aigo ha vinto la gara dell’ente

Ad aggiudicarsi la gara per i servizi di comunicazione e marketing integrato per il mercato italiano di Visit California è stata Aigo, con una partnership il cui obiettivo è rafforzare il posizionamento della California in Italia.

“La California - commenta Massimo Tocchetti, presidente di Aigo - rappresenta una delle destinazioni più iconiche nell’immaginario collettivo e tra le più ambite al mondo. Il nostro obiettivo è supportare l’ente attraverso una comunicazione integrata, evidenziando il suo immenso potenziale ai viaggiatori italiani. Nella fase iniziale i nostri sforzi saranno sicuramente dedicati a mettere in luce la resilienza, la creatività e l’energia senza tempo di Los Angeles”.