Louvre ancora chiuso dopo il furto di gioielli, garantito rimborso dei biglietti

Un avviso sul sito ufficiale del museo del Louvre annuncia chiusura per oggi lunedì 20 ottobre per “motivi eccezionali” e garantisce il rimborso per i biglietti precedentemente acquistati per questa data. Con tutta probabilità la situazione si protrarrà per alcuni giorni al fine di lasciar lavorare la polizia francese a seguito del rocambolesco furto di gioielli avvenuto domenica mattina 19 ottobre.

Quattro criminali sono infatti riusciti ad accedere a una sala del museo utilizzando un montacarichi e sono ricercati dalle forze dell'ordine. Sono stati rubati diversi gioielli dal valore “inestimabile”.

