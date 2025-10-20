Louvre ancora parzialmente chiuso dopo il furto di gioielli

Un avviso sul sito ufficiale del museo del Louvre annuncia per oggi lunedì 20 ottobre un’apertura ritardata e la chiusura di alcune sale. I social media del museo e del Ministero della Cultura francese non riportano per ora ulteriori dettagli sulle chiusure.

Con tutta probabilità la situazione si protrarrà per alcuni giorni al fine di lasciar lavorare la polizia francese a seguito del rocambolesco furto di gioielli avvenuto domenica mattina 19 ottobre.

Quattro criminali sono infatti riusciti ad accedere a una sala del museo utilizzando un montacarichi e sono ricercati dalle forze dell'ordine. Sono stati rubati diversi gioielli dal valore “inestimabile”.