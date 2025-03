Lublino, la Polonia alternativa punta sul mercato italiano

La Polonia festeggia gli ottimi risultati turistici del 2024 e apre a nuove destinazioni interne. “Non abbiamo mai avuto tanti arrivi di italiani come lo scorso anno – ha dichiarato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale per il turismo polacco in Italia -. Siamo felicissimi ma ora dobbiamo aprire a nuove destinazioni”.

Secondo una recente indagine, infatti, il turista italiano che ha già visitato la Polonia vuole tornarci ma chiede nuove esperienze che non siano più le solite destinazioni conosciute. Ecco allora che per il 2025 la Polonia punterà su Lublino. La città dell’estremo est, 300 mila abitanti, già stata Città europea dei giovani nel 2023 e che sarà Capitale europea della cultura 2029, si trova a solo un’ora e mezza da Varsavia e da questa settimana sarà collegata direttamente anche da Roma oltre che da Milano.

‘Taste Life’, assaggia la vita, questo lo slogan della campagna promozionale che punta alla storia di Lublino, alla sua natura ma anche ai sapori di una caratteristica cucina regionale. Con i suoi 700 anni di storia, la vicina città fortezza di Zamosc patrimonio dell’Unesco e i 2 parchi nazionali e le 7 riserve territoriali, la città sembra infatti avere le carte in regola per accogliere gli amanti del turismo slow ed esperienziale. Cinquantanove hotel da 2 a 5 stelle e strutture capaci di ospitare anche mille partecipanti ne fanno inoltre una possibile destinazione per il Mice.