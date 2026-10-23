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Lussemburgo, l’Italia salda nella top 10 dei mercati esteri

Lussemburgo, l’Italia salda nella top 10 dei mercati esteri
Ineke Millenaar

Il mercato italiano del Lussemburgo entra in fase di consolidamento: “Nel 2025 abbiamo registrato 36.658 arrivi e un forte aumento del 15%; tra gennaio e agosto 2026 le cifre sono in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” spiega Ineke Millenaar, Communications & Community Manager di Visit Luxembourg all’evento dell’ente con gli operatori a Milano.

L’Italia, in top 10 insieme a Germania, Francia, Olanda e Belgio, è destinataria prioritaria degli investimenti del Gran Ducato, visitato nei mesi estivi, ma con “maggio, giugno, settembre e ottobre in crescita e i mercatini di Natale a sostegno della domanda invernale”.

Il viaggiatore italiano ha un’età media di 35,8 anni, più giovane rispetto ad altre nazionalità, all’84% first timer. Il 52% viaggia in coppia, il 32% con amici e il 20% da solo, soggiorna due o tre notti al 92% in hotel e spende in media 200 euro al giorno. Fa base nella capitale e visita le altre regioni, grazie alla compattezza dello Stato e al trasporto pubblico gratuito. Nel 2027 l’ente rafforzerà la collaborazione con il trade per attrarre gruppi e segmento leisure, a fianco di un Mice italiano che cuba ben il 26% del totale rispetto al 17% europeo.

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