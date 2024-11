Madrid lancia il suo piano per gestire il tema degli affitti turistici. La capitale spagnola da aprile scorso ha bloccato il rilascio di nuove licenze per appartamenti dedicati ai turisti e ha presentato ora un piano incui definisce le strategie future.

Il piano Reside, si legge su Preferente, ha 3 obiettivi: ridurre la perdita di popolazione nel centro, espandere l’offerta di alloggi ad affitto prolungato e migliorare la convivenza tra vicini e visitatori. Il punto chiave in questo senso è il divieto, contenuto nel piano, di dare in affitto turistico appartamenti in edifici residenziali.

In sostanza, gli appartamenti turistici saranno ammessi solo negli edifici interamente dedicati a questo scopo, dotati di accesso indipendente. Questa regola, che si accompagna al divieto di convertire locali commerciali in case per vacanze, al fine di proteggere il commercio locale e prevenirne la scomparsa, è concentrata sull’area del centro storico.

Per favorire il recupero degli alloggi destinati alla residenza permanente, inoltre, il Comune offrirà incentivi ai proprietari che trasformano edifici commerciali o dismessi in alloggi in affitto a prezzi accessibili.

Il consiglio comunale prevede che il Piano entri in vigore nell'agosto 2025, una volta completate le fasi di informazione e approvazione pubblica.