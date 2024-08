Maiorca, maximulta a un edificio con appartamenti turistici abusivi

Una multa da 80mila euro a proprietà, per un totale di 960mila euro, è stata comminata dal Dipartimento del Turismo di Maiorca a u edificio utilizzato per affitti turistici illegali.

Come riporta preferente.com il ministro del Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha sottolineato che “l’offerta illegale rappresenta non solo una concorrenza sleale molto dannosa per tutti coloro che operano in regola sulla nostra isola e che sono la stragrande maggioranza, ma anche un terribile problema per la convivenza, qualcosa contro cui vogliamo combattere e che vogliamo sradicare”.