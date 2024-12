Maiorca rinnova la sua immagine: “Vogliamo crescere in valore”

Il Consell de Mallorca ha presentato la sua nuova identità turistica, basata su una strategia che cerca di presentare l’isola non solo come destinazione turistica, ma, soprattutto come luogo dove è bello abitare.

La nuova strategia è stata presentata dal presidente del Consell, Llorenç Galmés, accompagnato dal ministro del Turismo, José Marcial Rodríguez e dalla direttrice del Turismo, Susanna Sciacovelli.

Maiorca si posiziona come un modello per il futuro, dove autenticità e responsabilità si intrecciano per creare un’esperienza turistica a 360 gradi. A tal fine, l’isola lancia un nuovo marchio che onora il passato, guardando tuttavia al futuro in ottica di coesistenza responsabile.

L’essenza di questa trasformazione sta nel catturare l’identità in evoluzione di Maiorca. Unendo tradizione e innovazione, la strategia si baserà sull’offerta di esperienze ai visitatori che vogliono vivere l’isola con rispetto. Affinché la strategia e il marchio riflettano gli obiettivi prefissati, si è ottenuta la collaborazione di Totem Branding, che ha intervistato un campione di persone per capire come indirizzare le attività.

Come riporta Hosteltur, si sono anche definiti due slogan principali, quello rivolto ai residenti dell’isola, per i quali Maiorca è ‘Ca Nostra’, e quello per i visitatori, per i quali ci si presenta come ’L’isola di domani’.

L’obiettivo della strategia di rebranding è quello di promuovere un modello in equilibrio con la natura e la comunità, garantendo che il turismo continui ad essere un’industria in grado di preservare il patrimonio ambientale, sociale e culturale.

“Con il nuovo marchio di Maiorca, basato su autenticità, gastronomia, sostenibilità e innovazione - ha detto Llorenç Galmés -, vogliamo riposizionare la nostra isola, non per attirare più turisti, ma per proiettarci nel futuro in modo responsabile, consapevole e sostenibile senza perdere rilevanza e leadership. Perché in questa nuova fase, al Consell de Mallorca abbiamo ben chiaro il nostro impegno per crescere in valore e non in quantità”.