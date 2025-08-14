Malaga, niente nuove licenze per affitti brevi per tre anni

Anche Malaga vara la sua stretta nei confronti degli affitti brevi, come già altre località della Spagna.
La città ha approvato la sospensione delle nuove licenze per gli alloggi ad uso turistico in tutto il territorio comunale per i prossimi tre anni, come riporta preferente.com.
Il provvedimento estende il divieto approvato la scorsa settimana per 43 aree dichiarate sature, che ora si amplia a tutta la città.
Ma il piano non si limita a quello: il progetto prevede anche la promozione di altri modelli immobiliari come il coliving, il flexliving e il cohousing, oltre a incoraggiare la costruzione di hotel a cinque stelle.