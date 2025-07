Maldive, apre il nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto di Velana

Ha aperto ufficialmente il nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale di Velana alle Maldive. Il nuovo terminal, realizzato da Maldives Airports Company Limited, si estende su 72.000 metri quadrati e potrà gestire fino a 7,5 milioni di passeggeri all’anno. L’infrastruttura è dotata di 12 ponti di imbarco, 47 banchi check-in tradizionali e 24 dedicati agli idrovolanti, oltre a un avanzato sistema di smistamento bagagli con tracciamento in tempo reale.

Sono previsti anche e-gates per il controllo passaporti, 41 ascensori, 14 scale mobili e 4 tappeti mobili per garantire un flusso efficiente dei passeggeri.

I pattern architettonici del terminal richiamano l’estetica naturale delle isole, in linea con l’identità maldiviana.

“La nuova struttura rappresenta un passo strategico fondamentale per la crescita e la diversificazione del nostro settore turistico – ha detto Ibrahim Shiuree, ceo e managing director della Maldives Marketing and Public Relations Corporation -. Migliorerà l’esperienza dei viaggiatori e ci aiuterà a posizionarci in nuovi mercati come il turismo multigenerazionale, Mice, avventura e benessere.”