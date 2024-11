Maldive, la nuova strategia sul mercato italiano

“L’Italia riveste una grande importanza per le Maldive, classificandosi al quarto posto nella lista degli arrivi internazionali“ afferma Ibrahim Shiuree, ceo e a.d. di Maldives Marketing & Public Relations Corporation.

“Gli arrivi globali nel settembre 2024 sono stati un milione 463mila 507. I tre mercati principali sono Cina, Russia e Regno Unito. Gli arrivi italiani solo a settembre 2024 sono stati 105mila 839. Siamo molto soddisfatti dei risultati finora raggiunti e continueremo a lavorare attivamente con gli operatori italiani per rafforzare il brand Maldive, già ben posizionato e in grado di accontentare le esigenze del viaggiatore moderno”.

Per quanto riguarda i rapporti con il trade “La partecipazione a fiere come TTG Travel Experience e all’Eudi Show 2025 per rafforzare le relazioni nel settore subacqueo. Il mercato italiano è strategico, e saranno portate avanti attività di marketing per consolidarci anche con una nuova serie di incontri di formazione ‘Discover Maldives,‘ dedicata alle adv”.