Maldive, stop allo ‘svapo’ dal 15 dicembre

Niente ‘svapo’ alle Maldive. Il Governo dell’arcipelago ha messo al bando i dispositivi per il fumo alternativo.

ll divieto, come riporta una nota di Visit Maldives, sarà introdotto in due step: il 15 novembre entrerà in vigore il divieto di importazione di dispositivi per lo svapo e accessori, mentre il 15 dicembre il divieto sarà esteso al possesso, utilizzo, produzione, vendita, promozione e distribuzione gratuita dei dispositivi per lo svapo.

Questa regolamentazione si applica sia ai residenti che ai visitatori su tutto il territorio nazionale.

Importante precisare che, nel caso un turista in arrivo alle Maldive dovesse essere trovato in possesso di un dispositivo per svapo, non incorrerà in alcuna sanzione né gli verrà precluso l’ingresso: il dispositivo sarà confiscato alla dogana e restituito al momento della ripartenza.