Malta archivia un altro trimestre positivo: italiani a +24,3%

L’Italia continua a raggiungere record di arrivi a Malta. Gli italiani registrati tra gennaio a marzo 2024 sono cresciuti del 24,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’Italia resta uno dei mercati principali, registrando il 15,6% di share.

Aumento anche della spesa totale, che raggiunge i 46,184 milioni di euro solo nel primo trimestre, pari a +20,2%.

In verità si tratta di una crescita generalizzata per il turismo maltese che ha visto un complessivo +31,31% rispetto al primo trimestre 2023, che già aveva superato il miglior risultato precedente risalente al 2019. Interessanti anche i dati relativi all’incremento dei soggiorni con pernottamento a Gozo (+43,7% di turisti internazionali), così come la crescita omogenea di tutte le fasce di età, con un incremento maggiore segnato dal target 0-24 che, nei primi 3 mesi del 2024, è aumentato del 46,7%.

“Tra le tendenze in atto di maggior successo abbiamo osservato un interessante aumento di viaggiatori che si muovono in piccoli gruppi e che scelgono Malta per le ampie possibilità di personalizzazione del proprio itinerario. Grazie a questa possibilità, il turista si sente maggiormente coccolato, potendo godere di un’esperienza di livello superiore a parità di costo, concedendosi piccoli lussi su misura - spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Una tendenza che viene sottolineata anche dai dati relativi a Gozo, che noi consideriamo una meta nella meta e che promuoviamo come destinazione votata al benessere in senso olistico, dove natura, cultura e servizi si fondono per accogliere una clientela che cerca un luogo autentico ma, al contempo, in grado di offrire un’accoglienza esperta e competente”.