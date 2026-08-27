Malta entra nel Wttc come Destination Partner

Malta rafforza la presenza globale entrando nel World Travel & Tourism Council come Destination Partner. L’accordo consolida il dialogo tra la Malta Tourism Authority e leader globali, alla vigilia del Wttc Global Summit, in programma a La Valletta dal 7 al 9 ottobre 2026. L’evento riunirà amministratori delegati, ministri, investitori e leader del comparto, offrendo all’arcipelago una vetrina per patrimonio, ospitalità e innovazione. La Mta punta a sostenere crescita economica, qualità dell’offerta, occupazione e tutela dell’identità culturale lavorando con governo, imprese e comunità locali. Per il ministro del Turismo Jo Etienne Abela l’intesa aprirà opportunità di sviluppo sostenibile. Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, richiama il ruolo di Malta tra le mete europee più interessanti. Il ceo della Mta Carlo Micallef indica come priorità la creazione di un’industria resiliente e competitiva.