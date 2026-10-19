Manifestazioni a Parigi, chiude il Louvre. Le indicazioni della Farnesina

Mentre le proteste continuano a infiammare le strade di Parigi, anche uno dei poli turistici più visitati della capitale francese è costretto a fermarsi. Si tratta del Louvre, bloccato questa mattina da un gruppo di manifestanti che sostengono il movimento dei liceali.

Secondo quanto si appredende dall’AGI, i manifestanti hanno distribuito volantini ai turisti per spiegare che “studenti e lavoratori francesi stanno lottando contro il loro governo e contro le sue politiche ostili ai servizi pubblici”.

In merito alla situazione, la Farnesina invita i connazionali in loco alla cautela. In un aggiornamento pubblicato sul portale Viaggiare Sicuri, si legge: “Alla luce delle manifestazioni in corso in diverse città della Francia, si raccomanda ai connazionali di evitare gli assembramenti e di adottare un atteggiamento improntato alla massima prudenza. Si invitano inoltre i connazionali a tenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali”.