Mar Rosso, affonda una barca per immersioni. La Farnesina: “Nessun italiano coinvolto”

Questa mattina il Governatorato del Mar Rosso ha ricevuto una segnalazione sulla scomparsa della nave turistica Sea Story durante un’immersione. Amr Hanafi, governatore del Mar Rosso i Egitto, si è subito coordinato con le autorità competenti per far fronte all’incidente. “Trentuno turisti di varie nazionalità, insieme a 14 membri dell’equipaggio di una nave turistica che stava effettuando una crociera vicino alle coste di Marsa Alam sul Mar Rosso, risultano dispersi. Le ricerche - si legge in una nota della autorità egiziane riportata da Rainews - sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità”. Sono stati salvati “alcuni sopravvissuti”, viene aggiunto.

La barca, in affitto per i turisti appassionati di immersioni, aveva 18 cabine e poteva ospitare 36 passeggeri.

I turisti coinvolti erano partiti il 24 novembre da Marsa Alam e la loro escursione in barca era prevista fino al 29 novembre con destinazione Hurghada Marina.

Secondo fonti della Farnesina, come riporta La Repubblica, non ci sarebbero turisti italiani a bordo.