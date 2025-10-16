Marino, Bahamas: “Nuovi incentivi per le agenzie di viaggi”

“Per ringraziare la lealtà delle nostre agenzie partner abbiamo creato un nuovo programma di promozione, il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, che riconosce incentivi diretti in base alla tipologia di prenotazione”. Così Maria Grazia Marino, general manager Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas per l’Italia.

L’obiettivo è spingere attività di contatto con la cultura locale, che piace agli italiani, e “il programma People to People apre la visione delle Bahamas dagli occhi delle famiglie bahamensi, a casa loro”. Tra le novità, prosegue, anche il portale di formazione e-learning: “Puntiamo molto sulla formazione e l’aggiornamento con approfondimenti sulla destinazione. Proporre la combinazione su più isole come estensione dagli Stati Uniti permette di sfruttare le rotte non solo da New York e Miami ma anche da Atlanta, Washington e Philadelphia o dal Canada”.