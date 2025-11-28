Arrivi turistici in Marocco oltre ogni aspettativa. “Entro la fine del 2025 il Paese maghrebino chiuderà verosimilmente la stagione tagliando quota 20 milioni di visitatori - ha dichiarato Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo del Marocco -, ma soprattutto con un aumento della spesa pari a oltre 11 miliardi di euro: obiettivo originalmente prefissato per il 2026”.

La visibilità veicolata sui prodotti outdoor dall’imminente avvio a dicembre della Coppa d’Africa, ma anche il rafforzamento delle campagne digitali collegate ai Mondiali di calcio del 2030, hanno avvicinato nuove tipologie di turisti italiani, più interessati all’esplorazione degli habitat naturali e alla gastronomia ad essi legata. Solo nei primi sei mesi del 2025 l’incremento degli arrivi dall’Italia è stato del 47% sul 2024, annata che aveva registrato complessivamente 900mila visitatori tricolore, e non dunque escluso che si raggiunga a breve il traguardo del milione, posizionando il Belpaese al terzo posto in Europa.

Fra il 2024 e il 2025 il Marocco ha attivato 200 nuovi collegamenti internazionali, incluso lo strategico Atlanta-Marrakech, col più grande hub interno degli Stati Uniti. Nel frattempo il programma Cap Hospitality ha permesso il rinnovo di 91 strutture ricettive, con una disponibilità di 14mila camere.