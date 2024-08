Marocco, turismo in ripresa: arrivi a +6,9%

Segnali di ripresa per il turismo in Marocco, anche grazie all’Operazione Marhaba 2024, ovvero il rientro in patria dei marocchini.

Come riporta ansa.it, il traffico sullo stretto di Gibilterra è arrivato a livelli record, con il numero dei veicoli aumentato del 9,6% e quello dei passeggeri del 6,9%.

Il ministero dei Trasporti, per rispondere a questo incremento, ha rafforzato le infrastrutture portuali, anche in vista del rientro dei vacanzieri verso la propria residenza.

Il picco di arrivi c’è stato tra il 3 e il 4 agosto, quando si sono registrati 80mila passeggeri e 20mila automobili.