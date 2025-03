Mauritius, gli eventi che trasformano l’isola

Travel experience a Mauritius. A marzo importanti eventi culturali richiamano turisti da tutto il mondo per immergersi nelle vivaci tradizioni dell’isola. Due eventi imperdibili rendono l’isola ancora più affascinante: Holi e Ougadi. Il 14 marzo, Mauritius si tinge di mille colori per Holi, la festa induista che celebra la vittoria bene sul male. Il primo giorno si accende un grande falò simbolico, mentre il secondo, tra danze e musica, tutti si lanciano polveri colorate, creando un’atmosfera unica di gioia e condivisione. Il 30 marzo si celebra Ougadi, il Capodanno Telugu. La giornata inizia con il Mangala Snaanam, un bagno purificatore, seguito da festeggiamenti con decorazioni, spettacoli e piatti tipici. Queste festività trasformano Mauritius in un concetrato di emozioni e cultura, regalando ai visitatori esperienze indimenticabili.