“Un passaggio storico”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, definisce la prima Strategia dell’Ue per il turismo sostenibile adottata dalla Commissione europea. “Per la prima volta - si legga in una nota del dicastero - l’Europa riconosce il turismo come una delle economie chiave del continente, motore di crescita, occupazione e sviluppo territoriale”.

Mazzi aggiunge di condividere i quattro pilastri della Strategia: competitività, sostenibilità e resilienza, cooperazione internazionale, investimenti e governance.

“Ora - aggiunge - competitività, sostenibilità e coesione territoriale devono procedere insieme, servono risorse adeguate e strumenti concreti. Dobbiamo superare stagionalità e concentrazione dei flussi, valorizzando aree interne e rurali, accessibilità, itinerari culturali e patrimonio diffuso. E investire nella transizione digitale e nelle competenze di imprese, destinazioni e amministrazioni, perché la sostenibilità ha costi per tutti gli operatori del settore. Ringrazio il commissario europeo Apostolos Tzitzikostas e il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto per l’impegno profuso” conclude il ministro.