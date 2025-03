Mediterraneo up level: i progetti di Sani/Ikos Group

Un Mediterraneo sempre più di alto livello. Sani/Ikos Group, che da oltre 50 anni con la sua struttura Sani Resort in Calcidica ha creato una destinazione di lusso, ha infatti una serie di piani per espandere la sua azione sia attraverso il brand Sani sia con il marchio Ikos, con il quale ha lanciato l’all-inclusive di lusso in 7 destinazioni del Mediterraneo, tra cui Marbella e Corfù.

“Abbiamo un’entusiasmante pipeline di nuovi resort in fase di sviluppo, che riflette il nostro impegno nell'espandere il nostro portafoglio nel Mediterraneo – dice Paolo Tubito, cmo Sani/Ikos Group -. Sono previste aperture molto attese nei prossimi anni, con progetti per Ikos in corso in Grecia, Spagna e Portogallo. Queste nuove destinazioni, la cui apertura è prevista fra il 2026 e il 2028, sono progettate per sostenere il nostro mix esclusivo di lusso, ospitalità di livello mondiale ed esperienze innovative”.

Anche il brand Sani è in espansione, e si concentra in particolare sulla Grecia. “Stiamo lanciando un ambizioso piano di sviluppo per Sani Resort in Grecia, rafforzando ulteriormente la sua reputazione di destinazione per famiglie leader al mondo – spiega ancora Tubito -. Abbiamo acquisito un appezzamento di terreno tra i due hotel centrali del resort, Sani Club e Sani Dunes, per riunire i cinque hotel in un'unica destinazione. Oltre a questi piani di sviluppo, Sani Resort è anche lieto di annunciare la ristrutturazione del Sani Club, come parte del programma di investimenti in corso progettato per elevare l'offerta del resort per gli ospiti, promettendo un'esperienza di lusso senza pari in Europa”.