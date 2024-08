Traffico turistico internazionale ancora in crescita per il Messico che, secondo i dati pubblicati dall’Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha fatto registrare un incremento del 6,2 per cento, arrivando a sfiorare i 22 milioni di viaggiatori.

Ancora meglio hanno fatto le entrate valutarie, cresciute di quasi sette punti percentuali, con un apporto all’economia del Paese pari a 16,3 miliardi di dollari.

Considerando solo la componente degli arrivi per via aerea, scrive Hosteltur. questi sono stati quasi 12,5 milioni, pari al 19,5 per cento in più rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Bene anche la crocieristica che quest’anno, grazie a un incremento a doppia cifra, ha superato nei primi sei mesi dell’anno quota 5 milioni.