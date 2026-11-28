Arriva il nuovo volo Neos da Milano Malpensa a Cozumel e i riflettori del Caribe Mexicano si accendono sull'affascinante costa orientale del Quintana Roo. Al via dal prossimo 24 dicembre, il collegamento sarà diretto e operativo ogni giovedì, proseguendo poi per Cancun anche nella prossima summer season, in modo tale da contribuire al rafforzamento del traffico sulla prima e storica destinazione della penisola dello Yucatan (due voli settimanali da Malpensa e Fiumicino e uno da Verona durante la stagione invernale).

“Il nuovo scalo nell’isola a fronte di Playa del Carmen amplia l'offerta della nostra area caraibica - ha spiegato in visita a Milano Jorge Luis Tellez Vignet, direttore del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo – perché completamente circondata dal sistema corallino mesoamericano, ma soprattutto custode di siti archeologici maya ancora poco conosciuti, fra cui il santuario della dea Ixchel con riti ancestrali tuttora praticati”.

L'isola di Cozumel permette inoltre di collegarsi agevolmente ai circuiti luxury del Tren Maya, scendendo sino alla Grand Costa Maya e godendo dunque di tutte le 12 destinazioni interne al Quintana Roo, inclusi i 4 terminal crocieristici dello Stato. Con un bacino di 140mila camere, oggi il Caribe Mexicano risulta l'area d'accoglienza e di investimento più sviluppata di tutti i Caraibi, risultando decisiva nel raggiungimento dei circa 140mila arrivi italiani in Messico del 2025 (+11,3%).