Messico in vetrina con il progetto ‘Mexico Maravilloso’

Si chiama ‘Mexico Maravilloso’ il progetto presentato dal Messico a TTG Travel Experience e promosso dalla Camera di Commercio e dal Consolato Generale del Messico in Italia, con un supporto particolare dallo stato di Nayarit. L’iniziativa punta a far conoscere le meraviglie e le eccellenze del Paese latinoamericano attraverso un programma ricco e variegato di attività.

Seminari, eventi culturali, food experience, workshop e fam trip per t.o. e stampa trade sono solo alcune delle proposte volte a promuovere la cultura e la bellezza del Messico, offrendo uno sguardo sulle sue molteplici destinazioni turistiche. La Console Generale del Messico a Milano, María de los Angeles Arriola Aguirre, ha sottolineato l’immensa ricchezza culturale e storica del Paese, tracciando un parallelismo con l’Italia. “Il Messico, proprio come l’Italia, si distingue per la sua enorme ricchezza storica e culturale, per i sapori e i profumi ricercati delle sue tradizioni gastronomiche, per le sue meraviglie archeologiche e i suoi palazzi d’epoca”. E non mancano i riferimenti agli artisti messicani di fama mondiale, come Frida Kahlo e Diego Rivera, che hanno contribuito a rendere celebre l’arte e la cultura messicana nel mondo.