Miami: espansione alle porte del Mondiali di Calcio 2026

Miami tiene alto l’ottimismo Usa. Nonostante le difficoltà estive della destinazione a stelle e strisce, la città costiera della Florida ha chiuso il 2024 con più di 28 milioni di visitatori, record storico, generando un ritorno economico di 22 miliardi di dollari.

“In vista dei Mondiali di Calcio 2026 - spiega Jennifer Haz, director marketing communications Europe Greater Miami Convention & Visitors Bureau - la città è in piena fase espansiva, sia sotto il profilo delle connessioni internazionali (55 milioni di passeggeri nel 2024) che a livello ricettivo: a giugno sono ripresi i collegamenti American Airlines sulla rotta Roma-Miami, ma a marzo 2026 sarà ripristinata anche la tratta Milano-Miami. Non a caso i visitatori tricolore sono in crescita del 13%“.

Nel 2024 sono stati tagliati record crocieristici pure a PortMiami (8,2 milioni di passeggeri), dove a novembre farà il suo debutto la nave Virgin Voyages’ Brillant Lady destinata all’offerta caraibica, cui nell’aprile 2026 farà seguito la Ncl Norwegian Luna, mentre a fine 2027 entrerà in attività il nuovo Cruise Terminal G di Royal Caribbean Group