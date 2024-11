Greater Miami Convention & Visitors Bureau archivia un’annata soddisfacente. I risultati del periodo da ottobre 2023 a settembre 2024 sono stati recentemente presentati nel corso del tradizionale incontro annuale al quale hanno partecipato oltre 700 partner di Gmcvb.

In dettaglio, i visitatori hanno contribuito ad accrescere l’economia locale con oltre 20,6 miliardi di dollari, ovvero un aumento pari a quasi il 3% dei ricavi.

Il team sales e servizi congressuali Gmcvb ha superato gli obiettivi previsti, generando prenotazioni al 103% rispetto all’ obiettivo originale, a beneficio dei partner alberghieri con oltre 406mila room night, raggiungendo il 111% dell’obiettivo.

Ad agosto 2024, il Miami International Airport ha registrato 10,6 milioni di arrivi di visitatori internazionali, con un aumento del 9,6% rispetto al 2023; PortMiami dovrebbe superare i 7,3 milioni di crocieristi.

“Ogni volta che c’è stata l’occasione di intensificare il livello di esposizione della nostra destinazione, l’abbiamo colta al volo - ha detto il presidente e ceo di Gmcvb David Whitaker -. Siamo andati oltre nel vendere l’attrattiva di Greater Miami come destinazione congressuale, come dimostrano i 16 nuovi importanti convegni e fiere prenotati al Miami Beach Convention Center. I viaggi dei nostri 10 principali mercati internazionali sono aumentati complessivamente del 13%. Abbiamo anche accolto 250 nuovi membri e ora contiamo mille111 bureau partner”.

Julissa Kepner, che festeggia il suo primo anniversario come presidente del consiglio della Gmcvb e direttore generale del Miami Biscayne Bay Marriott, ha sottolineato: “Il Gmcvb ha stabilito una visione strategica esaminando come le tendenze, tra cui la sostenibilità, la tecnologia e gli investimenti chiave per le infrastrutture, guideranno il futuro del turismo a Greater Miami”.