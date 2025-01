Miami riconfermata da Google fra le città più trendy al mondo

Miami terza meta di vacanza più trendy al mondo. L’analisi deriva dal report annuale ‘Year in Search’ di Google.

“La reputazione e i brand delle grandi destinazioni sono alimentati dall’interesse, dall’entusiasmo e dalla consapevolezza che riescono a generare - ha commentato David Whitaker, presidente e ceo di Greater Miami Convention & Visitors Bureau -. Essere tra le destinazioni più ricercate a livello globale, soprattutto come meta per vacanze ed eventi, rafforza il posizionamento di Miami come centro di intrattenimento di livello mondiale e luogo per vivere esperienze indimenticabili. Questo evidenzia anche il crescente fascino della città come destinazione ideale in cui trasferirsi e investire”.

Oggi, la città ospita 14 ristoranti stellati Michelin, tra cui l’unico ristorante a due stelle della Florida. Questi prestigiosi riconoscimenti testimoniano l’evoluzione di Miami in centro gastronomico di eccellenza, capace di attirare appassionati di cucina da ogni angolo del mondo.

Fra i principali fattori che hanno contribuito a questo riconoscimento ci sono anche cultura e intrattenimento di livello mondiale, bellezze naturali, una spiccata propensione a intercettare il segmento luxury, specifica attenzione e strutture ideali a coinvolgere il settore Mice.

Grazie a campagne di marketing innovative, partnership strategiche e iniziative mirate, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha avuto un ruolo cruciale nell’accrescere la visibilità globale di Greater Miami e Miami Beach.

“Questo riconoscimento ci spinge a continuare il nostro impegno per mantenere Miami al primo posto tra le destinazioni preferite dai viaggiatori – ha chiuso Whitaker -. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più visitatori nel 2025”.