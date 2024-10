Missoni firma il Drift Beach di Dubai

Il Drift beach, beach club parte del One&Only Royal Mirage di Dubai, ha scelto Missoni. La casa di moda ha collaborato con questo luxury resort vestendo con il proprio motivo zig-zag i lettini, gli ombrelloni e le cabane conferendo loro delle sfumature blu-verde come quelle del mare.



L'operazione della maison si inserisce nel progetto Missoni Resort Club già consolidato, come si legge su milanofinanza.it , nella stagione estiva in mete come Capri, Portofino e la Costa Smeralda. L'obiettivo rimane quello di promuovere la moda italiana nelle località più esclusive di tutto il mondo, un trend che - per esempio - ha già visto sbarcare Alberta Ferretti a Maiorca e Pucci a Monaco.