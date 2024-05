Mobilità sostenibile, Ras Al Khaimah sceglie gli aerotaxi elettrici

Un importante passo in avanti verso la mobilità aerea elettrica, per la trasformazione del turismo e dei trasporti nell’emirato. A compierlo Ras Al Khaimah Transport Authority (Rakta) e Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda), che hanno firmando un memorandum d’intesa con Skyports Infrastructure, azienda specializzata nello sviluppo di infrastrutture vertiporto per aerotaxi elettrici.

Skyports svilupperà un network di vertiporti, integrati con la rete di trasporti esistente, per collegare le principali attrazioni di Ras Al Khaimah; l’obiettivo è quello di dar vita al primo ecosistema di aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) di Ras Al Khaimah, fornendo spostamenti rapidi e a emissioni zero verso le aree e le attrazioni più popolari dell’emirato, tra cui Al Marjan Island, Al Hamra e Jebel Jais, la vetta più alta degli Eau. L’avvio delle operazioni commerciali è previsto per il 2027, con l’obiettivo di arrivare a trasportare responsabilmente 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.